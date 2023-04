Dachstuhlbrand in Corvara

Corvara – Am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr geriet in Corvara ein Dachstuhl in Flammen.

Um den Brandherd lokalisieren und gezielt ablöschen zu können, musste das Dach an mehreren Stellen geöffnet werden. Rund 120 Feuerwehrleute und zahlreiche Atemschutztrupps, die mit Unterstützung einer Drehleiter mehrere Stunden mit den schwierigen Löscharbeiten beschäftigt waren, konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen auf ein Nachbargebäude und einen Stadel verhindern.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten sind noch im Gange und werden auch noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Kolfuschg, St. Kassian, Stern, Abtei, das Weiße Kreuz und die Behörden.