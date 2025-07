Polizeieinsatz gegen Raufbolde und Drogen

Schwerpunktkontrollen in Bozen

Von: mk

Bozen – Eine konzertierte Aktion verschiedener Polizeikräfte hat am vergangenen Wochenende in Bozen zu einer Festnahme und zwei Anzeigen geführt.

Im Einsatz standen rund zehn Beamte der Staatspolizei sowie Vertreter von Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei Bozen vor. Unterstützung erfuhren die Ordnungshüter von Militärpersonal der Operation „Strade Sicure“. Ziel war es, dem Verkauf von Drogen und der Kleinkriminalität einen Riegel vorzuschieben.

Einen ersten Erfolg verbuchten die Beamten bereits am Freitagnachmittag im Kapuzinerpark. Im Rahmen einer Observation fiel Polizisten ein junger Mann auf, der mit einer dunkelhäutigen Person tuschelte und anschließend ein Päckchen gegen Geld entgegennahm. Die Beamten stoppten den 27-Jährigen: Wie sich herausstellte, hatte er kurz zuvor Drogen für den Eigengebrauch erworben. Er händigte den Beamten umgehend die frisch erworbene Dosis Haschisch aus.

Weitere Polizisten nahmen unterdessen im Park den mutmaßlichen Dealer fest. Bei ihm wurden rund weitere zehn Gramm Suchtmittel sowie 70 Euro in bar sichergestellt. Der Mann wurde als U.P. identifiziert – ein 31-jähriger nigerianischer Staatsbürger, der bereits polizeibekannt ist. Die Polizei überstellte ihn wegen Drogenhandels in eine Sicherheitszelle der Quästur, wo er auf ein Eilverfahren wartet. Der 27-Jährige wurde hingegen beim Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet.

Streit am Dominikanerplatz

Einsatzkräfte, die im Stadtzentrum unterwegs waren, griffen am Samstagabend hingegen a, Dominikanerplatz ein, nachdem dort eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ausgebrochen war. Die beiden Streithähne warfen sogar mit Flaschen um sich. Die Polizei nahmen einen 25-jährigen marokkanischen Staatsbürger namens N. A., fest und brachte ihn zur Quästur bringen. N. A., ein Asylbewerber, der bereits vorbestraft ist, wurde wegen gefährlichen Werfens von Gegenständen angezeigt.

Während desselben Einsatzes am Dominikanerplatz bemerkten Beamte der Staats- und der Finanzpolizei außerdem zwei Männer mit Migrationshintergrund beim Austausch von Drogen. Sofort schritten die Ordnungshüter ein und nahmen den mutmaßlichen Dealer fest. Es handelte sich um einen 22-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der zur Quästur gebracht wurde. Dort wurde er wegen Drogenhandels und des Besitzes eines Klappmessers angezeigt. Das Messer war bei seiner Durchsuchung sichergestellt worden.