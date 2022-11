Das begehrteste Diebesgut im Supermarkt macht traurig

Bozen – Unglaublich, aber wahr: Scrollt man die Liste jener Produkte durch, die in Bozens Supermärkten am häufigsten gestohlen werden, steht Haftcreme für die dritten Zähne von Kukident ganz oben auf der Liste. Weil die Inflation derart in die Höhe schießt, geraten manche Bürger immer mehr in Schwierigkeiten. Offenbar gehören Senioren zu jener Gruppe, die unter den Teuerungen ganz besonders leiden.

Auch unsere Großeltern brauchen ein Gebiss, das funktioniert. Wer es bis ans Monatsende nicht schafft, hilft sich beim Einkauf eben mit Fingerfertigkeit. Supermarktketten wie Despar und Poli haben darauf bereits reagiert: Kukident wird neben Rasierklingen, Parfums und der Whiskey-Sorte Chivas Regal unter Verschluss hinter der Glasvitrine aufbewahrt.

„Wir waren dazu gezwungen. Die Vorfälle von Ladendiebstahl waren einfach zu viele“, erklärt der Verantwortliche einer Aspiag-Filiale gegenüber der italienischen Tageszeitung Alto Adige. Wer Kukident benötigt, muss sich nun an die Angestellten wenden.

Je nach Packungsgröße variiert der Preis zwischen acht und 16 Euro. „Gestohlen wird die Haftcreme von Senioren, die mit den Kostenexplosionen Schwierigkeiten haben, sich gleichzeitig aber nie träumen ließen, jemals zu Ladendieben zu werden“, berichtet ein Mitarbeiter an der Kasse. Das Personal drückt häufig ein Auge zu. „Wenn wir sie erwischen, lassen wir es gut sein. Die Situation ist für sie äußerst unangenehm: Neben der Demütigung, aus der Not heraus stehlen zu müssen, sind sie dabei auch noch ertappt worden“, so der Angestellte.

Bereits seit der Corona-Pandemie und den Lockdowns haben die Fälle von Ladendiebstahl drastisch zugenommen. Entwendet werden keine teuren Waren, sondern Produkte für den alltäglichen Gebrauch, wie etwa Zahnpasta, H-Milch, Damenbinden oder Pelati-Dosen.

Neben Rentnern werden auch immer häufiger Mütter zu Langfingern. Erst kürzlich ist in einem Supermarkt in Bozen Süd eine Frau aufgehalten worden, die Windeln, Milch und Kekse im Kinderwagen versteckt hatte. Als sie erwischt wurde, brach sie in Tränen aus. „Wir haben uns die Waren zurückgeholt, doch wir fühlten uns nicht in der Lage, Anzeige zu erstatten“, erklären die Angestellten. Ein paar Tage später sei die Frau im Geschäft wieder aufgetaucht. „Wir haben sie im Auge behalten, doch gestohlen hat sie nichts.“