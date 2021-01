Das Blut auf der Brücke stammt von Peter Neumair

Bozen – Das Blut, das auf der Brücke in Pfatten in der Nähe der Mülldeponie gefunden wurde, stammt von Peter Neumair, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Der 63-Jährige gilt gemeinsam mit seiner 68-jährigen Ehefrau seit 4. Jänner als vermisst.

Die Spurensicherung konnte das Blut Peter Neumair eindeutig zuordnen. Wurde zunächst noch angenommen, dass Laura Perselli und Peter Neumair bei einem abendlichen Spaziergang etwas zugestoßen sein könnte, steht bekanntlich seit Kurzem der 30-jährige Sohn Benno Neumair im Fadenkreuz der Untersuchung.

Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Mordes und wegen des Verbergen der Leichen ins Ermittlungsregister eingetragen, er befindet sich aber nach wie vor auf freiem Fuß. Vermutet wird, dass er etwas mit dem Verschwinden seiner Eltern zu tun haben könnte. Es gilt jedoch weiter die Unschuldsvermutung.

Ausständig sind unterdessen noch die Analysen der Blutstropfen und der biologischen Spuren, die im Pkw des Ehepaares – ein Volvo V70 – gefunden wurden. Die Ermittler haben den Wagen am Dienstag in der Kaserne in Leifers regelrecht auseinandergenommen.

Am heutigen Samstag wird hingegen die Suche nach den Körpern von Laura Perselli und Peter Neumair fortgesetzt.