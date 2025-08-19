Dealer verwechselt Kundin

Von: mk

St. Ulrich – Ein Drogendealer hat sich gründlich im Abnehmer geirrt – und half damit unfreiwillig bei seiner eigenen Überführung mit. In weniger als 48 Stunden klärten die Carabinieri von St. Ulrich den Fall auf, nachdem eine ahnungslose Frau eine Dosis Kokain fälschlicherweise erhielt und sich umgehend an die Ordnungshüter wandte.

Der Vorfall ereignete sich am 7. August, wurde aber erst jetzt bekannt. Ein junger Mann tunesischer Herkunft, der in Bozen untergekommen ist, hatte einer Frau aus Gröden etwa ein halbes Gramm Kokain übergeben.

Die Frau, die selbst keine Drogen konsumiert, war offenbar mit jemand anderem verwechselt worden. Sie erkannte sofort, dass es sich um eine illegale Substanz handelte und wandte sich ohne zu zögern an die Carabinieri in St. Ulrich. Dort übergab sie das Beweismaterial den Ordnungshütern.

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und zur Analyse an das Labor Carabinieri in Leifers geschickt. Gleichzeitig führten Ermittlungen zur schnellen Identifizierung des mutmaßlichen Täters. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gegen das Verbot verstoßen hatte, die Gemeinde Bozen erneut zu betreten.

Der mutmaßliche Dealer wurde angezeigt und muss sich nun vor Gericht verantworten.