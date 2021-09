Der “dritte Schuss” liegt in der Schublade

Bozen – Während sich viele Bürger noch nicht für die Corona-Impfung entschieden haben, bereiten die Verantwortlichen in Politik und Gesundheitsbetrieben bereits die dritte Impfdosis vor. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, geht es schon Ende September mit der Verabreichung der dritten Impfdosis an immunsuppriminierte Bürger los. Es handelt sich dabei um Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist. Darauf folgen Risikogruppen und im Dezember sollen die über 80-Jährigen den dritten Schuss erhalten. Senioren die im Altersheim leben sind laut dem Plan mit Jahresbeginn an der Reihe und ab Februar soll das Gesundheitspersonal erneut geimpft werden.

Landesrat Thomas Widmann erklärt, dass in Österreich die dritte Impfdosis bereits verabreicht wird. “Wir müssen uns nun beeilen”, so Widmann. Er gibt sich zudem sehr besorgt über die Zunahme der Neuinfektionen. Mit Stand von gestern werden acht Patienten in den Intensivstationen wegen Covid-19 behandelt. Zehn belegte Intensivplätze sind für Südtirol bekanntlich eine der Grenzen zur gelben Zone.

Landesrat Widmann betont erneut, dass der Großteil der Hospitalisierten in Südtirol derzeit ungeimpft ist. “Auf den Intensivstationen sind die jüngsten Patienten derzeit 28 und 25 Jahre alt, ohne Vorerkrankungen und nicht geimpft. Auch in den Normalstationen ist der überwiegende Teil der Intensivpatienten ohne Impfschutz”, schildert der Gesundheitslandesrat. Erneut spricht er von einer “Welle der Ungeimpften”.

Widmann erwartet sich in den kommenden drei Wochen eine weitere Verschärfung der Lage mit einer Zunahme der Covid-Patienten in den Spitälern sowie der Neuinfektionen. Die Schulen seien gestartet und alle aus dem Urlaub zurückgekehrt. Die Zahl der Kontakte nehme damit zu.