Der FCS nimmt Luca Ceppitelli unter Vertrag

Von: Ivd

Bozen – Luca Ceppitelli ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der 34-jährige Abwehrspieler, der in der abgelaufenen Saison bei Feralpisalò unter Vertrag stand, hat ein einjähriges Abkommen bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet.

Seine Anfänge

Geboren am 11. August 1989 in Perugia, erhielt Ceppitelli seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor des gleichnamigen Heimatvereins, für den er im Mai 2007 sein Debüt im Profifußball feierte. Im Winter 2009 wechselte der Zentralverteidiger zu Fidelis Andria, wo er eine halbe Saison in der Serie C2 und zwei Spielzeiten in der Serie C1 absolvierte.

Im Sommer 2011 zog es Ceppitelli nach Bari, wo er sich erstmals in der Serie B beweisen konnte. Der Abwehrspieler bestritt in drei Jahren insgesamt 107 Pflichtspiele für die Weiß-Roten und erzielte dabei starke elf Treffer. Im Sommer 2014 wechselte er von Parma, das in der Zwischenzeit zum Inhaber seiner Transferrechte geworden war, zu Cagliari in die Serie A.

Wiederaufstieg im ersten Anlauf

In seiner ersten Spielzeit auf der Insel bestritt Ceppitelli insgesamt 25 Erstligaspiele, die „Rossoblù“ konnten am Ende der Saison die Klasse aber nicht halten. Der Wiederaufstieg in die Serie A gelang jedoch im ersten Anlauf. Anschließend bestritt Ceppitelli mit Cagliari sechs weitere Meisterschaften in der höchsten Liga. Nach insgesamt 188 Einsätzen und zehn Toren verabschiedete er sich im Sommer 2022 von der Insel.

Im Oktober 2022 unterzeichnete er einen Vertrag beim damaligen Zweitligisten Venedig, für den er insgesamt 22 Meisterschaftsspiele bestritt. Im Vorjahr spielte Ceppitelli für Feralpisalò, wo er es auf 30 Einsätze in der Serie B und zwei im Italienpokal brachte.

Der FC Südtirol heißt Luca Ceppitelli herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im weißroten Trikot.