Der Februar wird zum #SaferInternetMonth

Bozen – Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer im Februar statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos „Together for a better internet“, also „Zusammen für ein besseres Internet“.

In Anlehnung an den Safer Internet Day ruft das Forum Prävention im heurigen Jahr die Aktion #SaferInternetMonth aus. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos, werden auf den Social-Media-Kanälen vom Forum Prävention vom 1. Februar bis zum 1. März einmal wöchentlich Inhalte geteilt, die Nutzerinnen und Nutzer dabei unterstützen sollen, verschiedene Themenbereiche, mit denen sie im Netz konfrontiert werden, besser zu verstehen und bei Problemsituationen angemessen zu reagieren. Als Grundlage hierfür dienen verschiedene Infomaterialien, die im Forum Prävention und in Zusammenarbeit mit dem landesweiten Netzwerk Eltern Medienfit entwickelt wurden.

„Die Vielfalt und Menge an Informationen und Themen, die wir jeden Tag auf unseren Geräten gezeigt bekommen, kann überfordern“, sagt Sozialpädagoge und Mitarbeiter Manuel Oberkalmsteiner. „Wir versuchen, im Mediendschungel ein Kompass zu sein, der Orientierung gibt und die Menschen auf diesem sich ständig weiterentwickelnden Terrain begleitet. Vor allem ist es wichtig, Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Lehrerinnen und Lehrer für die Themen zu sensibilisieren und zu befähigen, da gerade diese die Kinder und Jugendliche in ihrer Vorbildfunktion auf viele Stolpersteine im Netz aufmerksam machen können.

Um die Themen Internet, Gaming und soziale Medien aus verschieden Perspektiven und mit vielfältigen Methoden begleiten zu können, haben sich die Vertreter mehrerer Fachstellen im Forum Prävention zum „Arbeitskreis digitale Lebenswelten“ zusammengeschlossen. Die Zusammenlegung von verschiedenen Kompetenzen sei wichtig, da es sich um ein vielfältiges komplexes Thema handelt, bei dem „learning by doing“ nicht mehr ausreiche, so das Forum Prävention.

Die Themen mit denen sich das Forum Prävention aktuell beschäftigt: Suchtverhalten oder exzessives Mediennutzungsverhalten, Gewalt im Netz, sexualisierte digitale Gewalt, Cybermobbing, Falschnachrichten, Desinformation, Schönheitsideale im digitalen Raum und Erwachsenwerden im digitalen Zeitalter.