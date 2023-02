Lana/Eppan – Nach dem tödlichen Skiunfall im Ultental, bei dem der 36-jährige Patrick Bernard mitten aus dem Leben gerissen wurde, ist die Trauer groß.

Wie berichtet, war Bernard am Sonntag zum Skifahren im Skigebiet Schwemmalm unterwegs. Bei der Abfahrt auf der Mutegg-Piste auf über 2.000 Metern Meereshöhe ereignete sich dann der folgenschwere Unfall. Bernard kollidierte mit einem Snowboarder, verlor dabei seinen Helm und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, war Patrick Bernard zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber sogleich das Bewusstsein. Ein Arzt und eine Krankenschwester, die wegen eines Ski-Wettbewerbs in der Nähe im Dienst waren, eilten umgehend herbei und leisteten Erste Hilfe. Doch es war vergebens. Noch bevor der 36-Jährige vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 abtransportiert werden konnte, erlag er seinen im Kopf- und Brustbereich.

Bernard hinterlässt eine Partnerin und zwei Kinder

Die Nachricht vom Tod des jungen Mannes verbreitete sich in Windeseile. Bernard hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei Kinder. Der aus St. Pauls in Eppan stammende, aber in Lana wohnhafte Bernard arbeitete im Krankenhaus von Meran als biomedizinischer Analytiker.

Zugleich war der 36-Jährige begeisterter Sportler. Neben dem Skifahren, dem Eishockey und dem Surfen galt seine große Leidenschaft dem MTB-Fahren. So engagierte er sich als Trainer im Fahrradclub „Dynamic Bike Team Eppan ASV“.

Noch am Sonntagabend hat das „Dynamic Bike Team Eppan ASV“ in einer Nachricht auf Facebook Abschied von Bernard genommen.

Das Leben ist manchmal brutal und ungerecht!

Patrick, du wurdest viel zu früh aus unserer Mitte gerissen.. wir hatten noch viel vor. Der MTB Kinderkurs wird nicht mehr derselbe sein..

Vor allem wünschen wir Dir Denise und den Kindern viel Kraft in dieser dunklen und schwierigen Zeit.

Pat, du wersch ins fahln .. du fahlsch ins iaz schun.

Pfiati, mochs guat

Am Montagvormittag hat auch das FCI-Südtirol auf den Tod des 36-Jährigen reagiert:

😢😢Siamo increduli! Spesso la vita è brutale! Ci ha lasciato Il nostro caro PATRICK BERNARD, rimasto vittima di un… Posted by FCI – Comitato Alto Adige / Südtirol on Sunday, February 5, 2023

Indes laufen die Ermittlungen der Carabinieri zum Unfallhergang. Der Snowboarder, mit dem Bernard zusammengeprallt war, hat sich bekanntermaßen Verletzungen im Rückenbereich zugezogen. Er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Es handelt sich um einen Mann aus Cles im Nonstal.