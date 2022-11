Der Winter naht – und das schon in der nächsten Woche

Bozen – Trotz der überaus milden Temperaturen für die Jahreszeit kündigt sich in ganz Italien ein bedeutender Wetterumschwung an. Meteorologen zufolge könnten ausgedehnte Gebiete schon bald in ein weißes Kleid gehüllt sein. Auch in Südtirol soll Schnee vom Himmel fallen.

Bereits ab Montag kehrt der Winter zurück. Kalte Luftströmungen aus der Polarregion dringen über Frankreich bis in den Mittelmeerraum. Die Temperaturen könnten damit wie im Sturzflug auch unter die Durchschnittswerte sinken.

Gemeinsam mit einem Tiefdruckgebiet dürfte dies zu den ersten Schneefällen im Gebirge auf einer Höhe ab 900 bis 1.000 Metern führen. In Südtirol könnte die Schneefallgrenze auch auf 500 Meter sinken.

Schnee soll es ebenfalls im Norden der Lombardei, im Trentino und im Veneto geben.

Landesmeteorologe Dieter Peterling geht davon aus, dass die Wetterlage vor allem ab Dienstag bei uns spannend wird.

„Ein Italientief sorgt verbreitet für Regen und Schneefall, wobei die Schneefallgrenze bis in einige Täler sinkt“, twittert Peterlin. Neben dem Wipptal und dem Pustertal seien vielleicht auch Teile des Vinschgaus und Eisacktals betroffen.

„Die zu erwartenden Schneemengen sind noch etwas unsicher, sie hängen von der genauen Lage des Italientiefs ab“, erklärt Peterlin.

Gerechnet wird auf den Bergen mit 20 bis 50 Zentimeter. In den Dolomiten herrscht auch Potenzial für mehr.