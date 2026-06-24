Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutscher Zugverkehr wegen Funkstörung eingestellt
Massive Störung im deutschen Zugverkehr

Deutscher Zugverkehr wegen Funkstörung eingestellt

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 00:19 Uhr
Massive Störung im deutschen Zugverkehr
APA/APA/dpa/Roberto Pfeil
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Aufgrund einer bundesweiten Störung des Bahnfunks ist es am Dienstagabend in ganz Deutschland flächendeckend zu Zugausfällen gekommen. Dies teilten die Deutsche Bahn und das private Bahnunternehmen Metronom mit. Die Deutsche Bahn erklärte, ihre Techniker arbeiteten “mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben”. Das österreichische Netz war nicht von der Störung betroffen, allerdings fuhren vorerst keine Züge über die Grenze, wie ein ÖBB-Sprecher auf APA-Anfrage mitteilte.

Nachtzüge des Personenverkehrs konnten nicht mehr weiterfahren, wie die ÖBB nach der gegen 23.00 Uhr bekanntgewordenen Störung bekanntgaben. Auch der Güterverkehr war eingestellt. Die ÖBB wollten Züge, die in der Nacht etwa von Innsbruck nach Wien über das Deutsche Eck verkehren, über Zell am See umleiten.

Laut ersten Informationen war der digitale Bahnfunk GSMR gestört. Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, war die Ursache zunächst unbekannt. “Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben”, sagte Palla der “Bild”-Zeitung. “Wir hoffen natürlich, dass die Deutsche Bahn und InfraGO das bis zum Morgen wieder in Tritt bekommt”, sagte der ÖBB-Sprecher.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Kommentare
128
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
88
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Kommentare
58
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
42
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
35
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Anzeigen
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Alpen Flair 2026
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 