Deutscher Zugverkehr wegen Funkstörung eingestellt

Von: APA/dpa

Aufgrund einer bundesweiten Störung des Bahnfunks ist es am Dienstagabend in ganz Deutschland flächendeckend zu Zugausfällen gekommen. Dies teilten die Deutsche Bahn und das private Bahnunternehmen Metronom mit. Die Deutsche Bahn erklärte, ihre Techniker arbeiteten “mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben”. Das österreichische Netz war nicht von der Störung betroffen, allerdings fuhren vorerst keine Züge über die Grenze, wie ein ÖBB-Sprecher auf APA-Anfrage mitteilte.

Nachtzüge des Personenverkehrs konnten nicht mehr weiterfahren, wie die ÖBB nach der gegen 23.00 Uhr bekanntgewordenen Störung bekanntgaben. Auch der Güterverkehr war eingestellt. Die ÖBB wollten Züge, die in der Nacht etwa von Innsbruck nach Wien über das Deutsche Eck verkehren, über Zell am See umleiten.

Laut ersten Informationen war der digitale Bahnfunk GSMR gestört. Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, war die Ursache zunächst unbekannt. “Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben”, sagte Palla der “Bild”-Zeitung. “Wir hoffen natürlich, dass die Deutsche Bahn und InfraGO das bis zum Morgen wieder in Tritt bekommt”, sagte der ÖBB-Sprecher.