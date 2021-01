Deutsches Bildungswesen: 274 Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Bozen – Für den Zeitraum vom 18. bis zum 23. Jänner 2021 vermeldet die Deutsche Bildungsdirektion insgesamt 274 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Neu verhängt wurden 1811 Quarantänen. Wie in der Vergangenheit schließen die Zahlen die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal ein.

Neuinfektionen steigen

Die Kindergärten haben in der vergangenen Woche 42 neue Infektionsfälle gemeldet, 20 davon betreffen Kindergartenkinder, 21 pädagogische Fachkräfte, eine das nicht unterrichtende Personal. An den Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache gab es 66 neue Infektionsfälle, 43 unter den Schülern und 23 unter dem Lehrpersonal. Die Mittelschulen haben 54 Neuinfektionen gemeldet: Betroffen sind 40 Jugendliche, zehn Lehrpersonen und vier nicht unterrichtende Mitarbeitende. Von den Oberschulen wurden 71 Neuansteckungen gemeldet (62 Schüler, sieben Lehrpersonen und zwei nicht unterrichtende Personen) und an den Berufsschulen 41 (28 Schüler, neun Lehrpersonen, vier nicht unterrichtende Mitarbeitende).

Über 1800 neue Quarantänen

Im Zusammenhang mit den neuen Infektionsfällen mussten an den Kindergärten 460, an den Grundschulen 524, an den Mittelschulen 384, an den Oberschulen 406 und an den Berufsschulen 73 Quarantänen neu verhängt werden.

Ladinische Schule: Zwölf Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Insgesamt zwölf neue Coronavirus-Infektionsfälle sind in der vergangenen Woche an den ladinischen Bildungseinrichtungen verzeichnet worden. Die diesbezüglichen Daten der Woche vom 18. bis zum 23. Jänner 2021 hat die Ladinische Bildungsdirektion bekanntgegeben.

Die ladinischen Kindergärten haben in der vergangenen Woche drei Neuansteckungen gemeldet. Angesteckt haben sich ein Kindergartenkind und zwei pädagogische Mitarbeiterinnen. An den Grundschulen gab es ebenfalls drei neue Infektionsfälle, alle unter den Lehrpersonen. Zwei Infektionsfälle verzeichnen die Mittelschulen, einer davon unter den Jugendlichen, der andere unter dem nicht unterrichtenden Personal. Die Berufs- und Oberschulen vermelden vier Neuinfektionen, drei davon unter den Schülern, eine unter den Lehrpersonen.

Über 100 neue Quarantänen

Insgesamt wurden 103 Quarantänen neu verhängt, davon 53 an Kindergärten (48 Kinder und fünf pädagogische Fachkräfte), 40 an den Grundschulen (38 Schüler und zwei Lehrpersonen), fünf an den Mittelschulen (zwei Schüler, eine Lehrkraft und zwei nicht unterrichtende Personen) und fünf an den Oberschulen (vier Schüler, eine Lehrperson).

Die Zahlen umfassen nach wie vor die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal.