Die Engel auf den Skipisten von Ratschings

Ratschings – Im Skigebiet Ratschings waren die Carabinieri auf Skiern in den vergangenen Tagen gefragt. Allein am Donnerstag galt es, sechs Einsätze abzuarbeiten, nachdem es zu Unfällen auf der Piste gekommen war. In zwei Fällen mussten die Patienten vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins nahegelegene Krankenhaus Sterzing transportiert werden. In den anderen Fällen erfolgte der Transport über den Motorschlitten oder die Trage.

Laut den Carabinieri ist oftmals zu hohe Geschwindigkeit der Auslöser für Unfälle auf den Skipisten. Auch Buckel auf anspruchsvollen Abfahrten bringen so manchen Skifahrer oder so manche Skifahrerin an die Grenze ihres Könnens und zum Kontrollverlust.

Seit Beginn der laufenden Skisaison haben die Pisten-Carabinieri in Ratschings 50 verunfallte Personen gezählt. Darunter fallen auch jene Personen, die sich beim Sturz von Bäumen auf die Liftanlage am 23. Dezember verletzt hatten.