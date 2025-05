Die Freiwilligen Feuerwehren als Tierfreunde

Von: ka

Sterzing/Pfatten – Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren müssen immer wieder ausrücken, um in Not geratene Haus- und Wildtiere zu retten.

So auch kürzlich in Sterzing, wo durch den starken Wind zwei Turmfalkenküken aus ihrem Nest gestürzt waren. Mithilfe der Drehleiter und in Zusammenarbeit mit dem Jagdaufseher konnten die kleinen Falken wieder in ihr Nest zurückgebracht werden.

In Pfatten hingegen war ein Kater in Not. Der kleine Abenteurer hatte sich offenbar die falsche Abkürzung ausgesucht und war direkt in den Kamin eines Wohnhauses geraten.

Aus eigener Kraft kam er nicht mehr heraus, aber glücklicherweise rückte die Freiwillige Feuerwehr Pfatten an und rettete den kleinen Kaminkletterer wohlbehalten aus dem Kaminrohr.