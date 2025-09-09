Die Klinge war sieben Zentimeter lang

Von: mk

Toblach – Die Carabinieri von Innichen haben einen 30-Jährigen aus der Toskana wegen Waffenbesitzes angezeigt. Der Mann hatte in einem öffentlichen Lokal in Toblach ein Messer mit einer sieben Zentimeter langen Klinge bei sich.

Die Ordnungshüter haben den Mann bei einer Routinekontrolle überführt. Insgesamt wies das Messer eine Länge von 20,5 Zentimetern auf. Der Besitz und das Tragen eines solchen Messers in der Öffentlichkeit sind ohne einen triftigen Grund gesetzlich untersagt.

Das Messer wurde umgehend beschlagnahmt. Die Carabinieri informierten die Justizbehörden über den Vorfall.

Toblach ist eine der Gemeinden im Pustertal, die traditionell als Touristenhochburg gilt. Auch heuer waren im Sommer wieder zahlreiche Gäste anwesend.