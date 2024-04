Diebe haben es in Südtirol auf Touristen abgesehen

Bruneck – Sie hatten es auf die Unterkünfte von Touristen abgesehen, die in Südtirol ein paar entspannte Tage verbringen wollten. Dabei machten sie mitunter fette Beute. Doch nun konnten die Carabinieri von Bruneck diesem Treiben Einhalt gebieten: In der Osternacht haben die Brunecker Carabinieri zwei verdächtige Männer aus der Slowakei (24 und 42 Jahre alt) in Reischach bei Bruneck nahe von Hotelanlagen aufgespürt.

Einer der Männer wurde von den Beamten als mutmaßlicher Täter eines Diebstahls vom 22. Januar in einem Hotel in Pfalzen identifiziert. Damals wurde mit einer Plastikkarte das Schloss eines Hotelzimmers geknackt und 3.500 Euro Bargeld daraus entwendet.

Bei der Durchsuchung der beiden Verdächtigen sowie ihres Pkw stellten die Carabinieri Werkzeuge sicher, die für Einbrüche in Hotelzimmer verwendet wurden, wie etwa Plastikkarten und ein Dekodiergerät, mit dem elektronische Schlösser geknackt werden können. Außerdem wurden Masken, ein Türkeil und Taschenlampen gefunden, die für ihre kriminellen Machenschaften verwendet wurden.

In Zusammenarbeit mit den Carabinieri aus dem Gadertal sowie dem Ahrntal wurde festgestellt, dass die Verdächtigen auch im Rahmen von zwei anderen Diebstählen in Hotelzimmern von Überwachungskameras aufgenommen wurden. In einem Fall im Ahrntal wurden 3.000 Euro in bar aus einem Zimmer entwendet.

Weitere Ermittlungen sind im Gange. Die beiden Männer aus Bratislava wurden auf freiem Fuß wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls angezeigt.