Diebe stehlen Geräte mit Kinderfotos

Von: luk

Bozen – Ein Einbruch in einen Kindergarten in Bozen sorgt für Verunsicherung unter Eltern und Betreibern. Unbekannte Täter sind vor wenigen Tagen in die Einrichtung „Il Sole“ in der Mailandstraße eingedrungen, haben Räume verwüstet und dabei unter anderem elektronische Geräte mit sensiblen Daten entwendet.

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung Alto Adige in der Nacht vor rund einer Woche. Als die Erzieherinnen am Morgen den Kindergarten betraten, bemerkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. In den Räumen, die wenig später wieder Kinder aufnehmen sollten, bot sich ein Bild der Verwüstung: Schubladen waren durchwühlt, Spielzeug und Unterrichtsmaterial lagen verstreut am Boden.

Zunächst bestand die Sorge, dass auch Schlüssel der Einrichtung gestohlen worden sein könnten. Diese konnten jedoch kurze Zeit später zwischen den durcheinandergebrachten Gegenständen wiedergefunden werden.

Der materielle Schaden hält sich zwar in Grenzen, da in einer Kinderbetreuungseinrichtung kaum Wertgegenstände aufbewahrt werden. Besonders brisant ist jedoch die Beute der Täter: Sie entwendeten Computer und andere Geräte, auf denen sich Fotos der betreuten Kinder befanden. Dieser Umstand löste bei den Verantwortlichen sofort Alarm aus.

Die Leitung des Kindergartens informierte die Familien in einem Schreiben über den Vorfall. “Unmittelbar nach der Entdeckung haben wir die Notrufnummer 112 kontaktiert und noch am selben Tag Anzeige erstattet”, heißt es darin. Zudem wurde der Datenschutzvorfall gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet.

In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten werden derzeit zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um die sensiblen Daten der Kinder bestmöglich zu schützen und ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.