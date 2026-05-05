Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebe stehlen Geräte mit Kinderfotos
Einbruch in Bozner Kindergarten

Diebe stehlen Geräte mit Kinderfotos

Dienstag, 05. Mai 2026 | 09:05 Uhr
Kindergarten
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein Einbruch in einen Kindergarten in Bozen sorgt für Verunsicherung unter Eltern und Betreibern. Unbekannte Täter sind vor wenigen Tagen in die Einrichtung „Il Sole“ in der Mailandstraße eingedrungen, haben Räume verwüstet und dabei unter anderem elektronische Geräte mit sensiblen Daten entwendet.

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung Alto Adige in der Nacht vor rund einer Woche. Als die Erzieherinnen am Morgen den Kindergarten betraten, bemerkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. In den Räumen, die wenig später wieder Kinder aufnehmen sollten, bot sich ein Bild der Verwüstung: Schubladen waren durchwühlt, Spielzeug und Unterrichtsmaterial lagen verstreut am Boden.

Zunächst bestand die Sorge, dass auch Schlüssel der Einrichtung gestohlen worden sein könnten. Diese konnten jedoch kurze Zeit später zwischen den durcheinandergebrachten Gegenständen wiedergefunden werden.

Der materielle Schaden hält sich zwar in Grenzen, da in einer Kinderbetreuungseinrichtung kaum Wertgegenstände aufbewahrt werden. Besonders brisant ist jedoch die Beute der Täter: Sie entwendeten Computer und andere Geräte, auf denen sich Fotos der betreuten Kinder befanden. Dieser Umstand löste bei den Verantwortlichen sofort Alarm aus.

Die Leitung des Kindergartens informierte die Familien in einem Schreiben über den Vorfall. “Unmittelbar nach der Entdeckung haben wir die Notrufnummer 112 kontaktiert und noch am selben Tag Anzeige erstattet”, heißt es darin. Zudem wurde der Datenschutzvorfall gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet.

In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten werden derzeit zusätzliche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um die sensiblen Daten der Kinder bestmöglich zu schützen und ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
Kommentare
44
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
“Smoke free” an der Adria
Kommentare
30
“Smoke free” an der Adria
Nicht dringend nötige Feuerwehreinsätze verrechnen? – Freiheitliche dafür
Kommentare
27
Nicht dringend nötige Feuerwehreinsätze verrechnen? – Freiheitliche dafür
Verwahrloste Fahrzeuge in Bozen: Zwangsabschleppungen werden schneller
Kommentare
25
Verwahrloste Fahrzeuge in Bozen: Zwangsabschleppungen werden schneller
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Kommentare
24
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 