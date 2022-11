Diebisches Pärchen entwendet teure Parfums

Meran – Ein Pärchen im mittleren Alter soll in Meran Parfums im Wert von 300 Euro in der Parfümerie Ladurner unter den Lauben in Meran gestohlen haben. Die Ladendiebe sind unter den Kaufleuten bereits berüchtigt.

In der Regel sind der Mann und die Frau gut gekleidet und tragen eine Sonnenbrille. Sie schauen sich in den Geschäften um und lassen dann Waren geschickt in ihre Taschen verschwinden. „Nur dank Aufzeichnungen der Überwachungskamera konnten wir feststellen, dass sie auf andere Kunden gewartet haben, um dann zuzuschlagen“, erklärt Inhaber Joachim Ladurner laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige.

Offenbar haben die Täter abgewartet, bis die Verkäuferinnen abgelenkt waren. In nur wenigen Sekunden steckten sie die Flacons ein. „Wir bemerken üblicherweise den Diebstahl erst, wenn es schon zu spät ist und die Waren im Regal fehlen“, unterstreicht Ladurner.

Die Täter seien unter den Kaufleuten bekannt. Manchmal kaufen sie etwas von geringem Wert, um keinen Verdacht zu erregen. Zugleich entwenden sie teurere Waren. Ladurner hofft, dass es gelingt, das Paar zu identifizieren. „Im bin mir sicher, im Fall einer Wohnungsdurchsuchung findet man reichlich Diebesgut“, erklärt der Inhaber.