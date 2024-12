Diebstahl und Drogen: Polizei verhaftet 19-Jährigen

Von: mk

Bozen – In der vergangenen Nacht haben Beamte der Staatspolizei in Bozen den 19-jährigen tunesischen Staatsbürger A. A. aufgrund eines Vollstreckungsbefehls festgenommen. Der junge Mann war in der Vergangenheit vor Gericht in Bozen wegen Diebstahls und Drogenhandel rechtskräftig zu sieben Monaten Haft verurteilt worden. Er hat bereits mehrere einschlägige Vorstrafen.

Im Rahmen einer Routinekontrolle in der Perathoner-Strafe identifizierte eine Streife drei ausländische Staatsbürger und unterzog sie einer gründlichen Kontrolle. Einer von ihnen zeigte sich beim Anblick der Ordnungshüter besonders nervös.

Durch einen Abgleich mit der Datenbank des Innenministeriums stießen die Polizisten auf die rechtskräftige Verurteilung: Im November 2022 war der 19-Jährige von der Polizei in Bozen auf dem Dominikanerplatz erwischt worden, als er gerade eine Dosis Drogen einem Abhängigen verkauft hatte.

Für A.A. klickten die Handschellen. Er wurde in das Gefängnis von Bozen überstellt, wo er seine Haftstrafe abbüßen muss.

Quästor Paolo Sartori hat angesichts der der Vorstrafen außerdem ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen, das nach Ablauf der Haft in Kraft tritt.