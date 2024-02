Dieser Februar ist auf Rekordkurs

Bozen – Dieser Februar steuert in Südtirol wettertechnisch neue Rekorde an. Mehrfach wurde schon die 20-Grad-Marke geknackt und auch der Sonntag war wieder ausgesprochen mild.

Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin bestehen gute Chancen, dass es der wärmste Februar seit Messbeginn in Südtirol werden wird.

Dieser Februar ist auf absolutem Rekordkurs. Gestern schon wieder bis zu 20° und auch heute wird es wieder ausgesprochen mild. Selbst wenn die nächsten zwei Wochen nur durchschnittlich verlaufen würden wird es in Südtirol der wärmste Februar seit Messbeginn. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 18, 2024

Doch ganz vorbei ist es mit dem Winter noch nicht: Es soll in diesen Tagen laut Peterlin nach und nach abkühlen. Ab Freitag sieht Peterlin einen Wintereinbruch mit Schnee und Regen. Es sei allerdings aus heutiger Sicht unklar, wie viel Niederschlag genau fällt.

Montag startet bewölkt

Am Sonntag hat zunächst die Sonne das Wetter im gesamten Alpenraum dominiert. Im Verlauf des Nachmittags sind jedoch von Westen her dichte Wolkenfelder aufgezogen. Eine kräftige Nordströmung führt gerade etwas kühlere Luftmassen in Richtung der Alpen.

Der Montag beginnt teilweise bewölkt, besonders mit leichtem Niederschlag in den nördlichen Landesteilen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, und die Sonne zeigt sich vermehrt. Am Alpenhauptkamm wird das Wetter gegen Abend wieder unbeständiger. In vielen Tälern wird Nordföhn erwartet.

Föhn und Wolken: Am Freitag Niederschläge

Am Dienstag scheint in weiten Teilen Südtirols die Sonne, während im Norden zeitweise dichtere Wolken auftreten. Der Föhn hält an.

Am Mittwoch nehmen die Wolken zu, und die Sonne zeigt sich nur sporadisch.

Am Donnerstag wird es stark bewölkt, mit zunehmender Wahrscheinlichkeit für schwache Niederschläge aus südlicher Richtung.

In der Nacht zum Freitag intensivieren sich die Niederschläge, und am Freitag ist verbreitet Regen und Schnee zu erwarten.

Die Schneefallgrenze sinkt von 1600 auf etwa 1000 Meter Höhe.