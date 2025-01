“Dieser Jänner war überdurchschnittlich mild”

Von: mk

Bozen – “Der Winter war zunächst relativ trocken, doch das änderte sich innerhalb weniger Tage”, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen: “Eine kräftige Südstaulage zwischen dem 26. und 28. Jänner sorgte für ergiebigen Regen beziehungsweise Schneefall. Damit gab es im Jänner südtirolweit schlussendlich doppelt bis dreimal so viel Niederschlag wie im langjährigen Durchschnitt. Zudem war der der Jänner im ganzen Land überdurchschnittlich mild. Die Temperaturen lagen meist um 1,5 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.”

Höchste und niedrigste Temperatur des Monats

Die höchste Temperatur des Monats wurde 15. Jänner mit 14,6 Grad Celsius in Bozen gemessen. Am kältesten war es am Morgen des 4. Jänner in Sexten mit minus 17,3 Grad Celsius.

Wie geht es weiter?

Am 1. Februar überwiegen die Wolken. Ab Sonntag sorgt ein kräftiges Hoch viele Tage lang für strahlenden Sonnenschein.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst. Die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. Verschiedene Farben kennzeichnen die Niederschlagsintensität.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach können den Klimadiagrammen entnommen werden: Diese Klimadiagramme werden auf der Internetseite des Landes täglich aktualisiert und vergleichen die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt.

Laufend aktualisierter Wetterbericht

Informationen über die Wetterlage und die weitere Entwicklung gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol auf der Internetseite des Landes Südtirol.