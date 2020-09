Diplomverleihung im Herzen der Altstadt

Am Bozner Waltherplatz sowie am Brixner Domplatz

Bozen – Diese Woche verleiht die Freie Universität Bozen feierlich die Diplome an ihre Absolventen und Absolventinnen und zwar in den Stadtzentren von Brixen und Bozen: am Freitag, 25. September am Bozner Waltherplatz und erstmals am Samstag, 26. September am Brixner Domplatz.

Um einen zu großen Andrang zu vermeiden, hat die Unibz für die Diplomverleihung in Bozen zwei Durchgänge organisiert: die erste Gruppe erhält um 14 Uhr und die zweite um 16 Uhr ihre Abschlussdiplome. Um 14 Uhr werden 157 Absolventen und Absolventinnen der Bachelor- und Masterstudiengänge der Wirtschaftsfakultät erwartet. Im Anschluss wird 135 Absolventen und Absolventinnen der Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengänge der Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, Design und Künste, Naturwissenschaften und Technik sowie Informatik ihr Abschlussdiplom feierlich überreicht.

Um 13.45 Uhr setzt sich der feierliche Zug der Absolventen und Absolventinnen vom Hauptgebäude der Unibz am Universitätsplatz in Bewegung, um das Zentrum zu durchqueren – natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand und ausgestattet mit Mundschutz. Mit dem Rektor sowie den Professoren an der Spitze werden die Absolventen, von Musik begleitet, den Waltherplatz erreichen, an dem die Diplomverleihung stattfinden wird. Die Diplome werden von Rektor Prof. Paolo Lugli, den Dekanen und Prodekanen der Fakultäten sowie den Studiengangsleitern überreicht. Die zweite Gruppe startet dann um 15.45 Uhr vom Universitätsplatz aus.

Am Samstag, den 26. September, findet um 10.30 Uhr auf dem Brixner Domplatz erstmals die Abschlussfeier der Fakultät für Bildungswissenschaften statt. 146 Absolventen und Absolventinnen der Bachelorstudiengänge und des Masters erhalten das Diplom von Rektor Prof. Lugli, dem Dekan der Fakultät, Prof. Paul Videsott, sowie den Studiengangsleitern überreicht. In Brixen wird Landeshauptmann Arno Kompatscher den Feierlichkeiten beiwohnen.

Die Abschlussfeiern stehen unter der Schirmherrschaft der Städte Bozen und Brixen.