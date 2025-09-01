Aktuelle Seite: Home > Chronik > Donau-Kreuzfahrtschiff rammte Gerüst an Ostbahnbrücke
Donau-Kreuzfahrtschiff rammte Gerüst an Ostbahnbrücke

Montag, 01. September 2025 | 16:08 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Ein Donau-Kreuzfahrtschiff hat Montag am frühen Nachmittag ein Baugerüst an der Ostbahnbrücke in Wien gerammt. Einen entsprechenden Bericht der “Kronen Zeitung” (online) bestätigte die Polizei – allerdings dürfte das Schiff nicht mit der Brücke selbst kollidiert sein. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten, auch die Brücke dürfte nicht ernstlich beschädigt worden sein. “Unser Einsatz ist beendet”, hieß es gegenüber APA.

Wie eine Sprecherin der ÖBB der APA sagte, wurde der Zugverkehr kurz für die Überprüfung der Bahn-Brücke gesperrt. Da aber keine Schäden festgestellt wurden, wurde der Verkehr umgehend wieder freigegeben.

Bei dem Schiff soll es sich laut “Krone” um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz.

