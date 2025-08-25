Dramatischer Unfall in Brixen geht glimpflich aus

Von: Ivd

Brixen – In den frühen Morgenstunden ist es in der Vinzent-Gasser-Straße in Brixen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Trotz des schweren Blechschadens ging die Situation für alle Beteiligten glimpflich aus.

Eine Person erlitt laut ersten Angaben leichte Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel. Auch die Carabinieri waren vor Ort, um die Unfallerhebung durchzuführen.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass nur noch der Abschleppdienst sie von der Straße entfernen konnte. Für die Dauer der Arbeiten kam es im Bereich der Vinzent-Gasser-Straße zu Behinderungen.

Die Feuerwehrleute sprachen von einem raschen und koordinierten Einsatz, durch den die Unfallstelle schnell wieder freigegeben werden konnte. Es grenzt an ein Wunder, dass angesichts des Schadens nicht mehr passiert ist.