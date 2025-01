Drei Autos an Unfall in Klausen beteiligt

Von: mk

Klausen – Auf der Grödner Straße in Klausen hat sich am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, der zwei Verletzte gefordert hat. Ersten Informationen zufolge waren drei Pkw in den Unfall involviert.

Eine 32-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann – beide aus Deutschland – kamen mit leichten Verletzungen davon. Trotzdem mussten sie ins Brixner Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren kümmerten sich bis zur Rückkehr des Paars um den verängstigten Hund und nahmen ihn mit in das Gerätehaus, wo er auf die Rückkehr seiner Besitzer wartete.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen und Albions, das Weiße Kreuz Klausen, ein Abschleppunternehmen sowie die Carabinieri, die den Unfallhergang ermittelten.