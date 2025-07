Drei Regionen, eine Botschaft: Organspende rettet Leben

Von: mk

Innsbruck/Arco – Rund 100 Radsportler sind wieder auf dem Weg von Innsbruck nach Arco. Bereits zum 22. Mal findet die Euregio Tour für Transplantierte statt. Traditionellerweise gab es den ersten „Boxenstopp“ am Krankenhaus Sterzing.

Vom 4. bis 6. Juli 2025 heißt es wieder: Gemeinsam stark für das Leben. Bei der Euregio Transplant-Tour, die dieses Jahr zum 22. Mal stattfindet, treten rund 100 Radfahrerinnen und Radfahrer – darunter über 30 transplantierte Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa – gemeinsam in die Pedale, um auf die lebensrettende Bedeutung der Organspende aufmerksam zu machen.

Die dreitägige Tour startet in Innsbruck und führt über Brixen und Trient bis nach Arco. Insgesamt werden dabei über 300 Kilometer und 4.000 Höhenmeter in drei Etappen durch die Regionen Tirol, Südtirol und Trentino zurückgelegt. Ein sportlicher und symbolträchtiger Kraftakt, der zeigt: Ein Leben nach der Transplantation ist nicht nur möglich – es kann aktiv, gesund und voller Lebensfreude sein.

„Diese Tour ist mehr als ein Sportevent. Sie ist ein bewegendes Zeugnis menschlicher Widerstandskraft, medizinischen Fortschritts und tiefer Dankbarkeit gegenüber Organspendern“, so Marco Panizza, Präsident des veranstaltenden Transplant Sportclub APS.

Wie bereits in den vergangenen Jahren machte der Radtross auf seinem Weg nach Süden am Krankenhaus Sterzing Halt, wo die Radsportler vom Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Hubert Messner, dem Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Christian Kofler, der Direktorin des Gesundheitsbezirkes Brixen, Elisabeth Montel sowie dem Verwaltungsleiter des Krankenhauses Sterzing, Peter Volgger, empfangen wurden.

Gesundheitslandesrat Hubert Messner: „Die Euregio Transplant Tour zeigt eindrucksvoll, was nach einer Organtransplantation möglich ist – gesundheitlich, aber auch sportlich. Gleichzeitig erinnert sie uns daran, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Organspende bewusst auseinanderzusetzen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit macht deutlich, welchen Stellenwert Solidarität und Kooperation auch im Gesundheitswesen haben.“

Generaldirektor Christian Kofler betonte in seiner Ansprache die Besonderheit der Euregio Transplant Tour: „Diese Radveranstaltung symbolisiert sehr gut die Zusammenarbeit der drei Regionen Tirol, Südtirol und Trentino in Sachen Organspende. Eurotransplant und das italienische Nationale Zentrum für Transplantation arbeiten grenzüberschreitend zusammen und ermöglichen es so, dass die wartenden Empfängerinnen und Empfänger schneller die lebensrettenden Organe erhalten.“

Dem Tourstart vorausgegangen war am 3. Juli ein Fachsymposium an der Medizinischen Universität Innsbruck. Hochkarätige Experten berichteten dort über den aktuellen Stand der Transplantationsmedizin. Die Euregio Transplant Tour erhält breite Unterstützung durch Institutionen, Kliniken, und freiwillige Helfer. Sie alle vereint ein Ziel: Information und Förderung einer positiven Haltung zur Organspende.

„Die Euregio-Transplant-Radtour von Innsbruck nach Arco setzt ein starkes Zeichen für den Erfolg und die Bedeutung der Transplantationsmedizin und würdigt den Einsatz aller Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren, medizinischen Fachkräften sowie Unterstützern aus Politik und Verwaltung, die diese Tour möglich machen und damit den lebensverändernden Wert der Organspende sichtbar machen.“, betonte Stephan Eschertzhuber, Vorsitzender des Österreichischen Transplantationsbeirats.

Und Primar Marc Kaufmann, Landeskoordinator für Transplantation der Provinz Bozen, ergänzte: „Es gilt das Thema Organspende im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten, damit jene, die auf eine Organspende angewiesen sind, rechtzeitig ihr Spenderorgan erhalten. Dafür ist die Euregio Transplant Tour eine sehr gute Möglichkeit – auch dank der Berichterstattung der Medien darüber.“

Den Abschluss der Tour bildet die Ankunft in Arco, wo Teilnehmer, Gäste sowie Unterstützer gemeinsam das Leben feiern – als Hommage an die Spenderinnen und Spender und als Aufruf an die Gesellschaft, denn Organspende bedeutet Leben – oft auch ein sehr sportliches.