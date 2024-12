Drei tote Kinder und lebloser Vater in Sachsen entdeckt

Von: APA/AFP/dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Deutschland sind am Sonntagabend drei tote Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren und ihr ebenfalls lebloser 37-jähriger Vater entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden am Montag mitteilten. Die Ermittler gehen nicht von einer Beteiligung Dritter im sächsischen Meißen aus. Die Kinder waren ein, zwei und drei Jahre alt. Die genauen Todesumständen waren noch unklar.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und begann mit der Spurensicherung. Gleichzeitig starteten die Beamten mit der Befragung von Anrainern. Aus ermittlungstaktischen Gründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben insbesondere zu Tathergang oder Motiv.

Die Spurensicherung war laut Angaben eines Polizeisprechers Montagmittag beendet. Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoß und ist mit einem Siegel verschlossen. Meißen – bekannt für das Meissener Porzellan – liegt nordwestlich von Dresden an der Elbe und hat rund 30.000 Einwohner. Der Fundort liegt in einer Straße mit drei- und viergeschoßigen Mehrfamilienhäusern.