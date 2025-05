Drei Verletzte bei Messerangriff in Schule in Finnland

Von: APA/AFP

Bei einem Messerangriff in einer Schule in Prikkala im Südwesten Finnlands sind drei Menschen verletzt worden. Die drei Verletzten schwebten nicht in Lebensgefahr, erklärte die Sprecherin der Polizei, Nina Juurakko am Dienstag. Der Verdächtige, ein Schüler, sei bereits festgenommen worden. Die Polizei gehe Medienberichten nach, denen zufolge der mutmaßliche Täter gezielt Mädchen angegriffen habe.

Die Vahajarvi-Schule besuchen etwa 1.250 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 15 Jahren. Das Alter der Verletzten war zunächst nicht bekannt. Die Polizei war um 10.42 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden.

Der öffentlich-rechtliche finnische Sender YLE berichtete, der Schüler habe vor seiner Messerattacke ein Manifest veröffentlicht, “in dem er die Gründe für seine Tat und die dafür verwendeten Instrumente beschreibt”. Darin habe der Täter erklärt, dass er bei dem Angriff Mädchen erstechen wolle. Er habe die Tat sechs Monate im Voraus geplant. YLE erklärte, das Manifest vorliegen zu haben, aber nicht verifizieren zu können, ob das Dokument tatsächlich von dem Täter stamme. Auch andere Medien wurde das Schreiben zugeschickt.