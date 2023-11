Dreimal klicken die Handschellen

Bozen – Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in der Nähe des Bahnhofsparks mehrere Razzien und auch Kontrollen in Zivil durchgeführt. Drei Personen wurden festgenommen.

Eine Boznerin, die am Bahnsteig auf einen Zug nach Rom gewartet hatte, war urplötzlich ihres Handys beraubt worden. Der Unbekannte hatte ihr das Gerät aus der Hand gerissen und sofort die Flucht ergriffen.

Der Bahnpolizei gelang es, anhand der Beschreibung und der Geolokalisierung des Handys den mutmaßlichen Täter entlang des Eisacks aufzuspüren. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Pakistaner, der vorbestraft ist und im Eisacktal lebt. Der Mann wurde auf frischer Tat festgenommen. Das Smartphone konnte der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden.

Wenige Tage später verhaftete die Polizei in der Garibaldi-Straße in Bozen einen 25-Jährigen aus Gambia, der sich illegal in Italien aufhält und aufgrund von Eigentumsdelikten mehrfach vorbestraft ist. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vor. Er war wegen eines Drogendelikts zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden, das er vor einiger Zeit in Bozen begangen hatte.

Am Freitag hat die Polizei hingegen eine 54-jährige Marokkanerin aufgrund eines Vollstreckungsbefehls verhaftet. Sie muss ein Jahr Haft wegen Drogenhandels und Hehlerei abbüßen Die Vergehen soll sie in den vergangenen Jahren in Südtirols Landeshauptstadt begangen haben.

Beamte der Staatspolizei haben vor einigen Tagen außerdem zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 35 und 33 Jahren wegen schweren Diebstahls und Hehlerei angezeigt. Die beiden Männer wurden vor Rucksack erwischt, in dem sich Kleidungsstücke im Wert von mehreren 1.000 Euro befanden. Der Rucksack war innen mit einem eigenen Material ausgekleidet, um die diebstahlgesicherte Ware abzuschirmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Unterkunft haben die Ordnungshüter außerdem Kosmetika und Parfüms von beträchtlichem Wert beschlagnahmt. Die Gegenstände waren zuvor aus anderen Geschäften in der Umgebung gestohlen worden.

Insgesamt hat die Polizei in den letzten vier Tagen rund 150 Personen im Stadtzentrum kontrolliert.