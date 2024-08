Dreister Taschendiebstahl in Bozen

Von: luk

Bozen – Am späten Mittwochnachmittag erlebte eine 73-jährige Frau in Bozen einen Schockmoment: Während sie auf einer Parkbank in der Claudia-Augusta-Straße saß, schnappte sich ein 24-jähriger Bozner plötzlich ihre Handtasche und setzte zur Flucht an. Doch der Dieb hatte nicht mit dem schnellen Eingreifen eines Carabinieri gerechnet, der zufällig in der Nähe war – und zwar in seiner Freizeit.

Der Carabiniere hörte die verzweifelten Schreie der Frau, als er sich gerade auf dem Sportplatz “CONI” im St.-Gertraud-Weg aufhielt. Ohne zu zögern, sprang er über den Zaun, eilte zur aufgebrachten Dame und erfuhr, was geschehen war. Kurzerhand nahm er die Verfolgung des flüchtenden Täters auf und stellte den Dieb schließlich in der Claudia-Augusta-Straße.

Die Polizei, die kurz darauf eintraf, identifizierte den festgehaltenen Täter als R.J., einen 24-jährigen Bozner mit einschlägigen Vorstrafen wegen Diebstahls und illegalen Waffenbesitzes. Da der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er auf die Quästur gebracht und dort nach Abschluss der Ermittlungen wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Die gestohlene Handtasche konnte unversehrt an die erleichterte Frau zurückgegeben werden, die sich herzlich bei den Einsatzkräften für ihr schnelles und entschlossenes Handeln bedankte.