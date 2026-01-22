Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogen und Bargeld unter Talferbrücke
Stadtpolizei aktiv

Drogen und Bargeld unter Talferbrücke

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 17:56 Uhr
Il-materiale-sequestrato
gmbz
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Einheit für Stadtsicherheit der Bozner Stadtpolizei hat bei einer Kontrolle unter der Talferbrücke Drogen, Bargeld und mutmaßlich für den Drogenhandel bestimmte Gegenstände sichergestellt. Betroffen ist ein 30-jähriger tunesischer Staatsbürger, der den Sicherheitskräften bereits bekannt war.

Der Mann war zuvor gezielt beobachtet worden, nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass er mit Betäubungsmitteln handelt. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten 37 Gramm Kokain sowie 1,9 Gramm Haschisch. Zudem wurden 630 Euro Bargeld, ein E-Scooter und ein Mobiltelefon sichergestellt. Das Geld stammt laut Polizei vermutlich aus Drogengeschäften.

Der Mann war bereits im vergangenen Jahr wegen ähnlicher Delikte festgenommen worden. Er wurde nun wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels angezeigt.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

