Drogenhund in Sterzinger Mittelschulen

Sterzing – Wie verbreitet ist der Drogenkonsum an Südtirols Schulen? Die Carabinieri haben am Dienstagvormittag als Präventivmaßnahme Razzien in zwei Mittelschulen in Sterzing durchgeführt. Verstärkung erhielten die Ordnungshüter von Drogenhund Chip.

Die Kontrollen fanden in den Mittelschulen Vigil Raber und Konrad Fischnaler statt. Insgesamt wurden elf Klassen, aber auch Toiletten, Bibliotheken und die Schulhöfe im Freien unter die Lupe genommen.

Der Einsatz war mit den Schulleitern abgesprochen. Auch die Schüler zeigten sich sehr kooperativ. Glücklicherweise haben die Ordnungshüter keine Drogen gefunden.