Drogenkurier in Bozen festgenommen

Bozen – Die Polizei hat am Freitag in Zusammenarbeit mit der Bahnpolizei einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen. Der 32-jährige Tunesier F. B., der in Ligurien ansässig ist, war in Bozen bereits öfters in Gegenden beobachtet worden, wo sich Dealer herumtreiben.

Die Ordnungshüter haben den Mann durchsucht, als er am Bahnhof in Bozen vom Zug aus Bologna ausgestiegen ist. Im Futter seiner Jacke war eine verborgene Tasche eingenäht.

Dort fanden die Beamten vier Umschläge, in denen sich mehr als 250 Gramm Kokain befanden. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der 32-Jährige hat noch keine Vorstrafen. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.