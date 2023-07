Drogenrazzia bei Musikfestival in Wengen

Wengen – Die Carabinieri von Abtei haben am Wochenende bei einem Musikfestival in Wengen gemeinsam mit der Hundestaffel von Leifers eine Razzia durchgeführt. Rund 70 Gramm Haschisch und Marihuana sowie zwei Gramm Kokain waren im Wald versteckt.

Spürhund Kelly, der die Ordnungshüter begleitet hat, leistete dabei wertvolle Hilfe. Ein 20-Jähriger wurde wegen Drogenkonsums beim Regierungskommissariat gemeldet.

Die Carabinieri von Bruneck haben am Wochenende hingegen einen 37-jährigen Saisonarbeiter mit 1,1 Gramm Kokain erwischt. Die Drogen wurden zur Analyse ins Labor nach Leifers gebracht.

In Abtei zeigten die Carabinieri einen 35-Jährigen wegen Trunkenheit am Steuer an. Ihm wurden über zwei Promille im Blut nachgewiesen

Die Carabinieri von Bruneck haben zwei weiteren Pkw-Lenkern den Führerschein entzogen. Auch sie hatten sich in trunkenem Zustand hinter das Lenkrad gesetzt.

Die Carabinieri von Corvara kontrollierten auf den Passstraßen in den Dolomiten am Wochenende hingegen 112 Fahrzeuge – 90 davon waren Motorräder. In 15 Fällen wurden Strafen wegen Verletzung des Straßenkodex ausgestellt – unter anderem wegen gewagter Überholmanöver und wegen Mängel an den Fahrzeugen. 15 Führerscheinpunkte wurden insgesamt abgezogen.