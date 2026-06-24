Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ebola-Ausbruch: Erster Fall in Frankreich nachgewiesen
Gesundheitspersonal vor einem Ärztezentrum in Bunia

Ebola-Ausbruch: Erster Fall in Frankreich nachgewiesen

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 11:55 Uhr
Gesundheitspersonal vor einem Ärztezentrum in Bunia
APA/APA/AFP/JOSPIN MWISHA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Frankreich ist eine erste Erkrankung im Zusammenhang mit dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo nachgewiesen worden. Ein Arzt der humanitären Hilfe, der aus dem zentralafrikanischen Land zurückkehrte, sei positiv getestet worden, hieß es am Mittwoch vom französischen Gesundheitsministerium. Direkt nach seiner Ankunft sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht und isoliert worden, um jegliches Ansteckungsrisiko zu vermeiden.

Der Zustand des Mannes sei stabil, hieß es vom Gesundheitsministerium. Es werde untersucht, wer mit ihm in Kontakt war. Die Kontaktpersonen sollten für 21 Tage zu Hause in Quarantäne.

Kurz vor Beginn der Fußball-WM hieß es von WHO Europa, es gebe keine aktiven Ebola-Fälle in der EU und keine lokale Übertragung. Das Gesamtrisiko bleibe gering. Zwischenzeitlich war lediglich ein US-Arzt nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt worden. Mittlerweile wurde er nach überstandener Erkrankung entlassen.

Mehr als 1.000 bestätigte Fälle im Kongo

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bisher weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.

Seit der Bekanntgabe des Ausbruchs im Mai ist die Zahl der bestätigten Fälle in der Demokratischen Republik Kongo auf mehr als 1.000 gestiegen. Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa sind von den bestätigten Ebola-Erkrankten in drei nordöstlichen Provinzen des Landes insgesamt mehr als 260 gestorben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Kommentare
140
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
88
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Kommentare
59
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Kommentare
45
10 Jahre Brexit: Protest in Wiese gemäht – VIDEO
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Kommentare
42
Gericht kippt Wohnmobil-Verbot in Wolkenstein
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 