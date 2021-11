Ein halber Meter Schnee in Südtirol erwartet

Wetterbesserung am Wochenende

Bozen – Wie angekündigt schaufelt ein Mittelmeertief heute feuchte Luftmassen nach Südtirol. Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin werden die Niederschläge stärker ausfallen als vor zwei Tagen. Die Wolken überwiegen seit dem Vormittag und im Tagesverlauf breiten sich Niederschläge auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt je nach Niederschlagsintensität zwischen 800 und 1.400 Meter. Am meisten schneien wird es auf der Linie Ulten-Passeiertal. Dort wird in den Bergen ein halber Meter Neuschnee erwartet.



Langsame Wetterbesserung Ende der Woche

Der Donnerstag beginnt noch recht verbreitet mit Regen und Schneefall, am Nachmittag klingen die Niederschläge von Westen her ab und die Wolken lockern auf. Der Freitag wird nach Auflösung von Frühnebelfeldern sonnig und auch für das Wochenende kündigt sich sehr sonniges Wetter an.