Ein Mann schwer verletzt: Streit in Brixen eskaliert

Brixen – In Brixen ist ein 35-jähriger Mann wegen versuchten Mordes festgenommen worden.

Dem Tunesier wird vorgeworfen, einen anderen Mann am Dienstagabend in der Nähe der Romstraße mit mehreren Messerstichen schwer verletzt zu haben.

Es war kurz vor 21.00 Uhr, als die Carabinieri von dem Opfer der Gewalttat einen Notruf erhielten. Zwei Streifenwagen begaben sich an die besagte Stelle. Bald war auch klar, was geschehen war: Der Verletzte und der 35-jährige Tunesier – beide polizeibekannt – waren schon zuvor in einer Bar in der Romstraße in eine Streitigkeit verwickelt gewesen. Nach dem Verlassen des Lokals kam es dann zum Eklat. Der Tunesier soll den anderen Mann mit dem Messer angegriffen und blutend zurückgelassen haben.

Umgehend haben die Carabinieri die Fahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. Er wurde dabei gesehen, wie er in ein Taxi gestiegen war. Tatsächlich konnten die Exekutivbeamten nur wenig später das Taxi in Vahrn ausmachen und anhalten.

Der mutmaßliche Täter wurde auf die Kaserne gebracht und dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis überstellt. Auf seiner Jacke zeugten Blutspuren des Opfers von der Tat.

Nun laufen die Ermittlungen nach den Hintergründen für die Tat. Womöglich stehen die 800 Euro in bar, die bei dem mutmaßlichen Täter gefunden wurden, mit dem Motiv in Zusammenhang.