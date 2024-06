Ein Schutzwall soll es richten

Von: fra

Schnalstal – Nach dem heftigen Steinschlag im Schnalstal wird auf Hochdruck daran gearbeitet, die Landesstraße wieder sicher und einwandfrei befahrbar zu machen.

Wie berichtet, wird die einzige Zufahrt zum Tal nur drei Mal am Tag für den Verkehr geöffnet: Der betroffene Straßenabschnitt bei Neuratheis kann nur morgens, mittags und abends für jeweils eine Stunde befahren werden. Mitarbeiter des Straßendienstes beobachten dabei die Abbruchstelle von der gegenüberliegenden Talseite und stoppen den Verkehr, wenn sich Gestein löst.

Mittlerweile hat das Landesamt für Geologie mit Lasern die Abbruchstelle vermessen. Bis Dienstag sollten nun die genauen Berechnungen vorliegen und mit den Plänen für einen Schutzwall begonnen werden, erklärt Karl Josef Rainer, der Bürgermeister von Schnals. Der Wall soll einige hundert Meter unter der Abbruchstelle errichtet werden. Davor sind aber noch Felssicherungsarbeiten nötig.

Das Verständnis bei den Bewohnern im Tal ist da, auch wenn die Arbeiten wohl einige Wochen in Anspruch nehmen werden. So bleiben in den Bars und Restaurants viele Gäste aus, berichtet Gastwirt Erwin Grüner. Doch auch wenn der Tagestourismus leidet: Sicherheit geht vor.