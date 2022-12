Ein Todesopfer nach schweren Unfall in Blumau

Blumau – Wie berichtet, ist es auf der Brennerstaatsstraße in Blumau am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Firma “Gastro Fresh” zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Ein Unfallopfer ist am Freitagvormittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Italienischen Medienberichten zufolge ist der junge Mann aus dem Kosovo im Bozner Krankenhaus verstorben.

Die Bozner Berufsfeuerwehr war kurz vor 17.00 Uhr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Kardaun-Karneid zum Unfallort gerufen worden. Laut ersten Informationen war ein Fahrzeug auf der Brennerstaatsstraße ins Schleudern geraten und in Folge kam es auf der Höhe der Firma “Gastro Fresh” bei Blumau zu einem Frontalzusammenstoß.

Der Mann aus dem Kosovo war in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, leuchteten die Einsatzstelle aus und nahmen die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle vor.

Die insgesamt fünf Verletzten wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Während des Einsatzes musste die Straße zwischen Blumau und der Autobahneinfahrt Bozen Nord komplett für den Verkehr gesperrt werden. Es kam daher zu längeren Staus.

Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehren sowie die Carabinieri.

Von den übrigen vier Verletzten schwebt glücklicherweise niemand in Lebensgefahr.