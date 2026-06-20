Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ein Toter bei Güterzug-Unglück in München
Die Unglücksstelle wurde gesperrt

Ein Toter bei Güterzug-Unglück in München

Samstag, 20. Juni 2026 | 11:02 Uhr
Die Unglücksstelle wurde gesperrt
APA/APA/dpa/Ehsan Monajati
Schriftgröße

Von: APA/dpa/

Nach dem Güterzug-Unglück in München in der Nacht auf Samstag gibt es nun ein Todesopfer, wie die Polizei bekannt gab. Nähere Angaben zur Person lagen zunächst nicht vor. Bei dem Vorfall stürzten gegen 1.40 Uhr zwei unbeladene Waggons eines Güterzugs von einer Eisenbahnbrücke etwa fünf Meter in die Tiefe. Aus noch ungeklärten Gründen waren zuvor zwei Güterzüge zu dem Zeitpunkt beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin vor Ort sagte.

Durch die Kollision sei einer der Züge entgleist, woraufhin zwei Waggons von der Brücke hinuntergefallen seien. Mit dem einen Ende lagen die beiden Waggons daraufhin nebeneinander auf der Schleißheimer Straße, während sich das andere Ende noch auf der Brücke befand. Am Samstagmorgen begann die Bergung der Waggons – wie lange sie dauern wird, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Es wurde damit gerechnet, dass die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen möglicherweise noch bis Sonntag gesperrt bleiben könnte.

Keine Folgen für den Regional- und Fernverkehr

Im Regional- und Fernverkehr sollte es auch keine Einschränkungen geben: Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt wird. Die Schadenshöhe ließ sich noch nicht abschätzen.

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
66
Zahl der Touristen steigt im Mai
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
66
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
49
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
38
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 