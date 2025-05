Ein Toter bei Verkehrsunfall im Flachgau

Von: apa

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Wolfgangsee-Straße (B158) bei Fuschl im Salzburger Flachgau ist ein 51-jähriger Autofahrer getötet worden. Der 17-jährige Sohn des Deutschen wurde schwer und die 20-jährige Tochter leicht verletzt. Der Pkw, der in Richtung Hof bei Salzburg unterwegs war, kollidierte in einer leichten Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-jährigen Österreichers. Er erlitt schwere Verletzungen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Wagen des Österreichers um. Der Pkw des in Österreich lebenden Deutschen wurde laut Polizei noch rund 80 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam dann in einer Wiese zu liegen. Die eingeklemmten Insassen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Fuschl befreit.

Unfallursache wird noch ermittelt

Im Einsatz waren auch zwei Rettungshubschrauber und vier Rettungsautos des Roten Kreuzes. Die Verletzten wurden ins Unfallkrankenhaus Salzburg und ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Die B158 war an der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt. Wie es zu der Kollision gegen 14 Uhr gekommen ist, muss noch ermittelt werden.