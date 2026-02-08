Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ein Toter bei Wohnungsbrand in der Steiermark
Sonntag, 08. Februar 2026 | 20:25 Uhr
Die Feuerwehr stieß in einer Wohnung auf einen leblosen Mann
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Von: apa

Bei einem Wohnungsbrand im Zentrum von Knittelfeld (Bezirk Murtal) ist am Sonntagvormittag ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer brach gegen 9.20 Uhr im ersten Stock des Wohnhauses aus, informierte die örtliche Feuerwehr. Nachdem sich die Helfer gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft hatten, stieß ein Atemschutztrupp auf eine regungslose Person. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Der Bewohner war umgehend ins Freie gebracht worden, Rotes Kreuz und eine Notärztin begannen unverzüglich mit der Wiederbelebung. Der Mann war dennoch nicht zu retten, er starb noch an der Einsatzstelle.

Die Ermittler stellten fest, dass ein Toaster aus Plastik auf einem auf höchster Stufe eingeschalteten Ceranfeld das Feuer ausgelöst hatte. Ein Fremdverschulden könne somit aufgrund der bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

