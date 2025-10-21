Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ein Toter durch Tornado nahe Paris
Durch den "Mini-Tornado" fiel ein Kran um

Ein Toter durch Tornado nahe Paris

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 06:13 Uhr
Durch den \
APA/Syndicat Alliance Police Nationa/HANDOUT
Von: APA/AFP

Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag schwer verletzt. Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem “Mini-Tornado” betroffen, wie der örtliche Präfekt Philippe Court der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um, Dächer seien abgedeckt worden.

