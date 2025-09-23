Ein Toter nach Kollision von Pkw mit Bus in Niederösterreich

Von: apa

Ein Auto ist Dienstagnachmittag in Laab im Walde (Bezirk Mödling) mit einem niederländischen Reisebus kollidiert. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker aus Niederösterreich starb, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Von den rund 40 Businsassen wurden zehn leicht verletzt, eine Person erlitt mittelschwere Blessuren. Die Passagiere wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich. Die Unfallursache war Gegenstand von Ermittlungen.

Zum Zusammenstoß kam es gegen 16.00 Uhr auf der B13. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Das Rote Kreuz stand mit insgesamt rund 25 Mitarbeitenden im Einsatz.

Drei Feuerwehren rückten aus, der Bus wurde abtransportiert. Weil bei dem Zusammenstoß Diesel ausgetreten sei, sei die Bezirkshauptmannschaft informiert worden, sagte Klaus Stebal vom Landeskommando.