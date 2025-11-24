Ein Verletzter nach Schüssen in Wien

Von: apa

In Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Das Opfer wurde von Bekannten in einen Pkw gebracht und dann ins Krankenhaus gefahren. Der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Österreicher, wurde wenig Zeit später in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nachdem mehrere Zeugen einen oder mehrere Schüsse gemeldet hatten, war die Polizei mit Unterstützung der WEGA zum Tatort gefahren. In der Zwischenzeit meldete ein Krankenhaus bei der Polizei die Behandlung eines 27-jährigen Rumänen mit einer Schussverletzung im Beinbereich. Lebensgefahr bestand keine.

Kurze Zeit später stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter in seinem Einfamilienhaus. Die Exekutive umstellte das Objekt, worauf sich der Täter ergab. Im Haus wurden mehrere Waffen gefunden, die der Mann legal besaß. Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde angetroffen.

Noch keine Informationen über das Motiv

Über das Motiv gab es am Nachmittag noch keine Informationen. Das Opfer dürfte aber in keinem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Festgenommenen stehen. Einen terroristischen bzw. extremistischen Hintergrund schloss die Polizei aus.

Medienberichte, denen zufolge das Opfer am Haus des Mannes Arbeiten durchführte und ein Streit deswegen aus noch unbekannten Ursachen eskalierte, wollte die Polizei am Abend nicht kommentieren. Ein Sprecher verwies auf die weitere Einvernahme des 52-Jährigen.