Mehrere Vorfälle in kurzer Zeit

Einbrecher halten Brixen in Atem

Dienstag, 19. August 2025 | 10:15 Uhr
Von: mk

Brixen – Wieder hat ein mutmaßlicher Einbrecher in Brixen zugeschlagen – diesmal im Platschweg in Milland. Nach mehreren Vorfällen in den vergangenen Monaten, ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem versuchten Einbruch in einer Wohnung gekommen. Schaden ist dabei nicht entstanden, doch war der Schrecken groß.

Wie die Zeitung Alto Adige schreibt, wurde gegen 23.40 Uhr Alarm geschlagen. Offenbar hat ein Unbekannter versucht, sich unbefugt Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss zu verschaffen. Allerdings wurde er fast unmittelbar darauf von den Bewohnern überrascht und in die Flucht geschlagen.

Die Ordnungshüter rückten darauf mit mehreren Streifen aus und sicherten das Gebiet bis in die späte Nacht hinein ab. Überwachungskameras in einem nahegelegenen privaten Garten zeichneten das Bild eines Verdächtigen auf, bei dem es sich den Ermittlungen zufolge um einen Obdachlosen handeln könnte. Die Anwohner der Gegend sind in Sorge, da sich bereits in den vergangenen Tagen vier weitere Einbrüche in der näheren Umgebung ereignet hatten.

Dieses Mal ist der Versuch glücklicherweise fehlgeschlagen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, auch die Aufnahmen der Kamera werden weiter überprüft. Die Ordnungshüter rufen die Anrainer zu Wachsamkeit auf.

Erst an Mariä Himmelfahrt drangen vier mutmaßliche Täter, darunter eine Frau, am Vormittag gegen 10.30 Uhr in vier Wohnungen im Wohngebiet „Kristelhof“ in Milland ein. Die Täter brachen Türen und Fenstern auf, um in Wohnungen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Stock zu gelangen.

Fünf Tage zuvor, am 10. August, wurden zwei Einbrüche in zwei Wohnungen desselben Gebäudes in der Elvaser Straße gemeldet. In einem Fall wurde die Terrassentür aufgebrochen, doch der Alarm vertrieb die Täter, noch bevor sie irgendetwas erbeuten konnten.

