Einbrecher kommen, wenn Bewohner schlafen

Bozen – In Bozen ist zuletzt das Unbehagen in der Bevölkerung gestiegen, nachdem es mehrere Vorfälle von Diebstählen und Raub gegeben hat. Wie die Zeitung Alto Adige am Samstag berichtet, sind mehrere Garagen in der Kapuzinergasse aufgebrochen worden. Gegenstände wurden entwendet.

Vor wenigen Tagen ereignete sich dann ein Raubüberfall. Eine 82-Jährige Frau war auf der Höhe der Sparkasse im Maria-Heim-Weg unterwegs, als von einem Mann auf einem Fahrrad angegriffen wurde. Er griff in der Fahrt nach ihrer Goldkette, riss die Frau dabei zu Boden und floh mit der Beute. Die Seniorin erlitt Verletzungen am Hals sowie am Kopf. Sie musste von einem Rettungswagen versorgt werden.

Auch die Wohnungseinbrüche scheinen wieder “Saison” zu haben: In der Landeshauptstadt sollen zuletzt in mindestens zwei Fällen Einbrecher in Wohnungen eingestiegen sein, als die Bewohner schliefen. Sie schafften es, keinen Lärm zu machen. Erst am nächsten Morgen bemerkten die Betroffenen, dass sie über Nacht ungebetenen Besuch hatten. Die verständigten Ordnungshüter konnten bislang keine Täter ausfindig machen.

Schwierig gestalten sich die Ermittlungen auch in einem weiteren Fall. Was als Einbruch begann, artete in einem Raubüberfall aus. Ein in der Fagenstraße in Bozen wohnhafter Geschäftsmann kehrte nach Mitternacht nach Hause zurück und traf dort zwei Einbrecher an, die gerade seine Wohnung auf den Kopf stellten. Sie ließen von ihrem Vorhaben jedoch nicht ab, als der Eigentümer eintraf. Vielmehr wendeten sie gegen ihn Gewalt an. Die im Anschluss alarmierten Polizeikräfte sicherten Spuren und nahmen die Untersuchung auf, bislang jedoch ohne Ergebnis.