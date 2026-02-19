Einbrecher schlagen in Leifers zu

Von: mk

Leifers – In Leifers sind in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche verübt worden. Unbekannte drangen demnach in mehrere Appartements in der Nähe der Negrelli-Straße ein.

Die Wohnungen stehen entlang einer Seitenstraße, die parallel zum Brantenbach verläuft. Den Tätern ist es offenbar gelungen, mit mehreren Wertsachen unentdeckt zu entkommen. Wie hoch die Beute ausfiel, ist derzeit nicht bekannt. Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, mahnen die Ordnungshüter zur Vorsicht: Verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung von Häusern sollten den Behörden gemeldet werden, ein Eintrag in sozialen Medien ist oft nicht ausreichend.

Bewohner sollten außerdem Fenster und Balkontüren stets gut schließen, bevor sie das Haus verlassen – auch wenn sich die Wohnung im ersten Stock befindet.

Zudem wird empfohlen, auf sozialen Medien nicht bekanntzugeben, wann man sich im Urlaub befindet oder aus anderen Gründen mehrere Tage lang unterwegs ist.