Einbruch in der Neustifter Straße – Bewohner über App gewarnt

Bozen – Die Polizei ist am Freitagmorgen wegen eines Wohnungseinbruchs in der Neustifter Straße in Bozen ausgerückt. Der Bewohner hat die Ordnungskräfte selbst verständigt.

Der Mann war über Nacht nicht zu Hause und kehrte erst in der Früh in die Wohnung zurück. Als er das Appartement betrat, sah er, was passiert war.

Über eine App auf seinem Handy, die mit Überwachungskameras in seiner Wohnung verbunden ist, hatte ihm eine Nachricht geschickt.

Die Täter sind offenbar von außen auf den Balkon im zweiten Stockwerk geklettert und haben die Fenstertür eingeschlagen. Wie sie erbeutet haben, steht noch nicht fest.