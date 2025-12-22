Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einbrüche in Brixner Geschäfte
Wiederholungstäter festgenommen

Einbrüche in Brixner Geschäfte

Montag, 22. Dezember 2025 | 08:58 Uhr
Carabinieri Nacht
Carabinieri


Von: Ivd

Brixen – Den Carabinieri der Kompanie Brixen ist in den vergangenen Tagen ein Schlag gegen die Eigentumskriminalität gelungen. In der Nacht nahmen Einsatzkräfte des Operativen- und Streifendienstes einen 22-jährigen Mann fest, der für zwei Einbrüche in lokale Geschäfte verantwortlich sein soll. Der Verdächtige ist den Sicherheitsbehörden bereits bekannt.

Der Einsatz erfolgte in der Vittorio-Veneto-Straße. Dort konnten die Carabinieri den Mann, einen marokkanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Bruneck, kurz nach den Taten aufgreifen. Laut Ermittlungen hatte er in derselben Nacht zwei Geschäfte ins Visier genommen, darunter die Betriebe „Gasser“ und „Pepco“.

Der Täter soll jeweils gewaltsam die automatischen Eingangstüren aufgebrochen und anschließend die Kassenschubladen entwendet haben. Dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte wurde er noch während der Tatausführung gestellt und festgenommen. Der Mann wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen, Capitano Giuseppe Specchio, betonte in einer Stellungnahme die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Sicherheitskräften. In den vergangenen Monaten habe man verstärkt dazu aufgerufen, verdächtige Beobachtungen umgehend über den Notruf 112 zu melden. Diese Form der „Sicherheitspartnerschaft“ habe sich erneut als wirksam erwiesen.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen dauern an.

Bezirk: Eisacktal

Bezirke

Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

